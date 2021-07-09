/639721/أحداث-رياضية-في-انتظارك-اليوم-الجمعة-مواجهات-نارية-في-كوبا-أمريكا-وغلق-معسكر-المنتخب-الأولمبي-ورمضان-صبحي-ينضم-للفراعنة-استعدادا-لطوكيو-2021

تشهد الساحة الرياضية اليوم العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك اليوم واهمها مواجهات كوبا امريكا وتطورات بعثة المنتخب الأولمبي.

انضمام رمضان صبحي لصفوف المنتخب الأولمبي ينضم اليوم رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق لمعسكر المنتخب الأولمبي الإستعدادي والنهائي لأولمبياد طوكيو 2021 والمقرر إقامتها في الايام القادمة. الجدير بالذكر أن القائمة شهدت تواجد ثلاث لاعبين فوق السن دون تواجد محمد صلاح من بينهم، واستقر شوقي غريب على اختيار الثلاثة الكبار وهم: محمد الشناوي ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي، كما شهدت القائمة غياب مصطفى محمد وأحمد عبدالقادر، وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 كالتالي: قائمة المنتخب الأولمبي في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد. في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال- كريم العراقي. في خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي. يخوض منتخب شابات الطائرة تحت 20عام مواجهة من العيار الثقيل أمام إيطاليا في أولى مواجهات الفريق في البطولة الودية والتي يخوضها بقائمة مكونة من : 1- مى محمود فؤاد 2- أيه النادى 3- فريدة الحناوى 4- مريم ثابت 5- لوجين ياسر 6- أيات ياسين 7- نور إيهاب 8- ندى مرجان 9- سلمى يوسف 10- سابين حسن 11- ملك البحيرى 12- فرح العايدى تشهد الساحة الرياضية اليوم الجمعة 9 - 7 - 2021 العديد من المباريات والمواجهات القوية أبرزها مباريات مباريات هامة أبرزها بطولة كوبا أمريكا بين بيرو وكولومبيا. مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا بيرو ضد كولومبيا في المواجهة التي تقام في تمام الساعة 2:00 صباحا بعد منتصف الليل - beIN Sports HD 5 Max مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا كيتشي ضد سيريزو أوساكا في المواجهة التي تقام في تمام الساعة 12:00 ظهرا جوانجزو إيفرجراند ضد بورت اوثوريتي في المواجهة التي تقام في تمام الساعة 4:00 عصرا مواعيد مباريات كأس كوسافا للأمم مالاوي ضد زيمبابوي في المواجهة التي تقام في تمام الساعة 12:00 ظهرا السنغال ضد موزمبيق في المواجهة التي تقام في تمام الساعة 3:00 عصرا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحداث رياضية في انتظارك اليوم الجمعة: مواجهات نارية في كوبا أمريكا.. وغلق معسكر المنتخب الأولمبي.. ورمضان صبحي ينضم للفراعنة استعدادا لطوكيو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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