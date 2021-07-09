/639717/دعاء-لطلاب-الثانوية-العامة-بالنجاح-قبل-امتحان-الثانوية-العامة-2021

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح بدأ الطلاب يبحثون عنه قبل بدأ امتحانات الثانوية العامة 2021 دعاء لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق ويتم البحث عن دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح تويتر خاصًة أن هذه الأيام تبدأ امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي ولهذا يجود طفرة في البحث عن دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح قبل الامتحانات بساعات. لذا تقوم دوت الخليج برصد عدد من دعاء لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق قبل الامتحان بساعات.

دوت الخليج

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق

أول دعاء لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق هو رب أشرح لي صدري ، و يسر لي أمري ، و احلل عقدة من لساني بفقهوا قولي ، بسم الله الفتاح يا الله يا معلم موسى علمني ، ويا مفهم سليمان فهمني ، و يا من أتيت لقمان الحكمة و فصل الخطاب أتني الحكمة و فصل الخطاب .

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2021

و يوجد أيضًا دعاء طلاب الثانوية العامة و يقول يا حي يا قيوم يارب موسى و هارون و نوح و إبراهيم وعيسى و محمد صلى الله عليه وسلم ، سهل لي كل صعب و يسير لي أمري .

دعاء طلاب الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح و هو اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا ، و أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا .

دعاء قبل دخول الامتحان

و من الادعية التي يرددها الطلاب قبل دخول امتحان الثانوية العامة 2021 اللهم أجعل لساني عامرًا بذكرك و قلبي بخشيتك و أسراري بطاعتك ، إنك على كل شيء قدير و حسبنا الله و نعم الوكيل .

دعاء امتحان الثانوية العامة 2021

اللهم ذكرني ما نسيته من العلم يا أرحم الراحمين.

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح تويتر

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح تويتر اللهم الهمني علمًا اعرف به أوامرك، و اجتنب به نواهيك، و أرزقني بلاغة فهم النبيين و فصاحة حفط المرسلين، اللهم أرزقني سرعة إلهام الملائكة المقربين، و علمني أسرار حكتمك.