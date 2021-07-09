/639722/مايا-مرسي-جيهان-السادات-أم-الأبطال-وجزء-من-تاريخ-مصر

نعت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي وافتها المنية اليوم.

تحيامصر

مايا مرسي تنعي السيدة جيهان السادات

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، جيهان السادات، في منشور لها:" رحلت أم الأبطال العظيمة، جيهان السادات، ولن يوفيكي حقك أي كلام، سيدتي العظيمة صوتك مازال في أذني".

مايا مرسي : جيهان السادات جزء من تاريخ مصر

وتابعت ريس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي:" كل كلمة وكل نصيحة لن انساها ما حييت، بنحبك كنت دائما مثال للقدوة وللأم العظيمة وللجدة المرشدة الناصحة، إذ تمثلين جزء من تاريخ مصر العظيمة".

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت وفاة السيدة جيهان السادات، منذ قليل، وقدمت برقية عزاء جاء فيها: قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.