/639719/سياحة-النواب--قرار-رفع-الحظر-وعودة-السياحة-الروسية-لمصر-هام-وله-مردود-إيجابي

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن رفع الحظرالمفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر هام وله مردود إيجابى قوى ، وجاء نتيجة جهود الدولة المصرية الناجحة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتعاون المثمر مع الجانب الروسى، وكذلك الإجراءات الوقائية والإحترازية وتطعيم العاملين بقطاع السياحة والطيران ، والطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الطيران وتحديث منظومة المطارات القائمة وإفتتاح عدد من المطارات الجديدة ، إلى جانب مساندة ودعم الحكومة لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا.

تحيامصر

رئيس سياحة النواب : قرار رفع الحظر يؤكد ثقة الروس في المقصد السياحي المصري

قالت النائبة نورا على، أن قرار رفع الحظر وعودة السياحة الروسية لمصر يؤكد ثقة الروس في المقصد السياحى المصرى وجهود القيادة السياسية بشأن دعم وتنشيط قطاعى السياحة والطيران ، واستئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات "مصر وروسيا" بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

رئيس سياحة النواب : عودة السياحة الروسية سيكون لها مردود إيجابي

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن عودة السياحة الروسية إلى مصر لها أهميتها وسيكون لها مردود إيجابى قوى، وجاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لاستعادة ثقة السائح الروسي في المقصد السياحي المصرى نظراً لأن روسيا تعد من أكبر الدولة المصدرة للسياحة في مصر وعودة السياحة الروسية، ستحدث انتعاشة وتنشيطًا كبيراً في السوق السياحي المصري خاصة في المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة) .