رئيس الشيوخ ينعي السيدة جيهان السادات.. ويؤكد: قدمت أروع الأمثلة على العطاء

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بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه عزاء لأسرة السيدة جيهان السادات التي وافتها المنية اليوم.

تحيامصر

رئيس مجلس الشيوخ ينعي جيهان السادات

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه عزاء لأسرة السيدة جيهان السادات التي وافتها المنية اليوم.

رئيس الشيوخ : مصر فقدت سيدة عظيمة

وأكد رئيس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في برقية العزاء أن مصر فقدت سيدة عظيمة قدمت أروع الأمثلة على عطاء ووفاء المرأة المصرية مشيدا بمواقفها النبيلة والوطنية أثناء حكم الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وتابع:"داعياَ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته".

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت وفاة السيدة جيهان السادات، منذ قليل، والتي جاء فيها: قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.