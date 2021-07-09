مجلس أمناء صوت الخير: جيهان السادات قدمت نموذجا للمرأة فى مساندة زوجها

جدة - نرمين السيد - نعى مجلس أمناء صوت الخير للتنمية والبحوث، وعنهم الأستاذة ناهد المنشاوى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعضو مجلس الأمناء، والدكتورة رانيا أبو الخير رئيس مجلس الأمناء، بمزيد من الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.





وأوضح بيان صحفى للمجلس، أن جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حيث سجلت ذكريات السيدة جيهان السادات فى كتاب "ذكريات لا تنسى مع جيهان السادات"، الكتاب صدر ضمن سلسلة كتاب الجمهورية.

وأضاف البيان: كشفت حوارات الكتاب عن دور جيهان السادات فى الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة المصرية، ورعاية أبطال حرب أكتوبر وأسرهم، وأيضًا تنظيم الأسرة، ولم يقتصر الكتاب على الطابع الحوارى رغم كونه جامعًا لمجموعة من حوارات المؤلفة مع جيهان السادات، وإنما تميز أيضًا فى بعض من مقدمات الحوارات بالطابع السردى والتوثيقى والحكائى الجاذب ليمثل فى مجمله سيرة موازية للسير التى قرأنا عن السادات، وسيرته، بما فيها كتابه الشهير "البحث عن الذات"، ولكنها سيرة غنية بالتفاصيل الإنسانية والأسرية التى سيعرفها القارئ لأول مرة.

وتابع البيان: وفوق كل هذا، فقد أضافت المؤلفة إلى الكتاب ملمح التوثيق البصرى، حيث ضم الكتاب فى نهايته باقة من الصور المهمة للسيدة جيهان السادات، والتى توثق لأنشطتها فى مجال العمل الوطنى والاجتماعى والتنموى، وفى سياق حقوق المرأة.

وفى سياق سابق كان من المحدد مناقشة كتاب "ذكريات لا تنسى مع جيهان السادات" للكاتبة ناهد المنشاوى بمكتبة مصر العامة وذلك بالتعاون مع جمعية "صوت الخير" حيث يناقش الكتاب السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة والدكتورة منى الحديدى عضو لجنة الإعلام والأستاذة ميرال الهريدى عضو مجلس النواب والأستاذ عائشة عبدالغفار الكاتبة الصحفية، ويدير المناقشة الدكتورة رانيا أبو الخير رئيس مجلس إدارة جمعية صوت الخير وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات العامة وفى مقدمتهم الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.