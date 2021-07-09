زاهى حواس: جيهان السادات «سيدة قلوب» كانت تفعل أى شىء من أجل مصر

جدة - نرمين السيد - وقال حواس خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": فقدت مصر سيدة عظيمة أعطت لمصر الكثير، وأطلقت عليها فى مقالى الأخير "سيدة القلوب" وكانت تفعل أى شئ من أجل مصر.
وأضاف: "أذكر فى السنوات الأخيرة عندما كانت السياحة فى حالة تستدعى الدعاية لمصر خارجيا، فقد وافقت للدعاية لمصر معى فى أمريكا، وكانت الراحلة تستقبل المجموعات السياحية فى بيتها، وتلقى عليهم الكلمات الرائعة عن مصر، وخطفت قلوب جميع من دخل هذا المنزل بالتحدث عن مصر".
واختتم حواس: سأفتقد صوت هذه الشخصية العظيمة وأطالب كل الشعب المصرى والعربى بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
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