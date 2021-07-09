رئيس مجلس الشيوخ ناعيا جيهان السادات: مصر فقدت سيدة عظيمة

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس مجلس الشيوخ فى برقيته أن مصر فقدت سيدة عظيمة قدمت أروع الأمثلة على عطاء ووفاء المرأة المصرية، مشيدا بمواقفها النبيلة والوطنية خلال حكم الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، داعياَ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

أصدرت رئاسة الجمهورية منذ قليل بيانا رسميا نعت من خلاله وفاة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذى توفيت صباح اليوم الجمعة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.