هنا منزل عائلة السيدة جيهان السادات فى مسقط رأسها ببنى سويف.. فيديو

تُقدم دوت الخليج بثا مباشرا من قرية تزمنت بمحافظة بنى سويف وتحديد من أماما منزل والدة الراحلة السيدة جيهان السادات وأمام الإستراحة الخاصة بجيهان السادات بالقرية.

ويقول عم محمد ابن خالة السيدة جيهان السادات أنه بالرغم من أن والدة جيهان السادات كانت أجنبية إلا أنها كانت تحب مصر حبا كبيرا جدا جدا ومصر كانت لها مكانه عظيمة في قلبها.

وأضاف أن السيدة جيهان السادات رفضت الزواج من أحد البشاوات وكان يملك ألف فدان ومع ذلك رفضت الإرتباط به وفضلت الإرتباط بالرئيس السادات وحكت لى والدتى أن السيدة جيهان السادات كانت لديها ذكاء غير عادى وكانت تحب الريف المصرى وهى كانت تحب السادات عندما كان يحضر مع أبن عمهتا وكانت شاهده على ما قدمه السادات من تضحيات من أجل تحرير مصر مع الزعيم جمال عبدالناصر والسادات ظل في الأستراحة لمدة شهر ثم انتقل إلى شرق النيل بقرية سنور عندما كانوا يحاولون القبض عليه وأثناء عملية النقل لسنور رفض الرئيس السادات أن يفطر على زراع صاحبه غير موجود وفطر على شربة ماء من نهر النيل وصلى المغرب على جرف النيل.

وأشار عم محمد أنها كانت ترفض أن يتم تميز أحد من عائلتها أو حتى حصول على منصب من المناصب وعائلة المحجرى عائلة جيهان السادات تملك عزبه على طريق الفيوم بمساحة 50 فدان وأننا نشعر بالفخر أن السيدة جيهان من هذه البلد وأننى من أقاربها وهى فخر لأى شخص من تزمنت ونتمنى أن يتغمدها الله ويتغمد الراحل الرئيس السادات برحمته وتغمد الراحله برحمته سيده تستحق كل خير.

والسيدة جيهان السادات كانت تؤكد دائما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو من سوف يعبر بمصر إلى بر الأمان وأن مصر سوف تتغير على يد الرئيس السيسى إلى الأفضل وسوف تكون مصر في مقدمة الدول خاصة لما يتم تنفيذه الأمن من مشروعات تنموية عملاقة على الأرض بكل القرى والمراكز على مستوى محافظات مصر.