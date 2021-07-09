/639724/وزير-الري-الأسبق-كلمة-الوزير-الإثيوبي-أمام-مجلس-الأمن-مليئة-بالأكاذيب-وكوميدية

قال وزير الري الأسبق، محمد نصر علام:" في رأيى أن كلمة الوزير الأثيوبي أمام مجلس الأمن كانت مليئة بالأكاذيب".

تحيامصر

وزير الري الأسبق : كلمة وزير إثيوبيا في مجلس الأمن مليئة بالأكاذيب

وتابع وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، حديثه قائلا:" كلمة وزير إثيوبيا جاءت في إطار كوميديا درامية، وتطلبت منى طاقة صبر كبيرة كى استطيع الانتظار حتى انتهاءها".

نصر علام : الدبلوماسية سلكت جميع السبل لحل أزمة سد النهضة

هذا وكان وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، قد أكد فى احاديث صحفية أن الدبلوماسية سلكت جميع السبل لحل أزمة سد النهضة ووضع حد للسلوك الإثيوبى المتعنت خلال عشر سنوات، رغم استمرار إثيوبيا فى البناء والملء، معلقا: "مصر ماسكة أعصابها وتصرفاتها وأظهرت حسن نيتها".

كما أشار إلى أن مصر والسودان قد اعتمدوا السد فى إعلان المبادئ شريطة التوافق حول قواعد الملء والتشغيل وأمان السد والتعويضات، متهما إثيوبيا بالتهرب من جميع قواعد القانون الدولى.