الأنبا مرقس يرسم كاهنا جديدا للخدمة فى بهتيم

جدة - نرمين السيد - رسم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أثناء صلاة القداس الإلهى القس أثناسيوس ناجح.



جدة - نرمين السيد - رسم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أثناء صلاة القداس الإلهى القس أثناسيوس ناجح. وتأتى رسامة القس ليكون كاهنا للخدمة فى كنيسة ماريوحنا الحبيب بهتيم.

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