الطائفة الإنجيلية تنعى السيدة جيهان السادات: أيقونة الحرب والسلام

جدة - نرمين السيد - تنعى الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات، أيقونة الحرب والسلام فى حرب أكتوبر المجيدة، والحاصل على جائزة نوبل للسلام.





وقال رئيس الإنجيلية: «فقدت مصر اليومَ سيدة عظيمة، ورمزًا للوفاء والإخلاص لزوجها، والتى تحملت معه مهام ومسؤولية خدمَة الوطن بصدق وتفانٍ فى مواقف شديدة الصعوبة والتحدى من تاريخ مصر».

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