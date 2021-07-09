جدة - نرمين السيد - وأضاف حلمى، فى حواره إلى "دوت الخليج" مع الدكتورة هند جاد، أن المرأة هى من تسير بالمجتمع إلى الأمام، فإذا تحركت تحرك المجتمع، لأنها تمثل العقل.
وأشار إلى أن قوة السيدة ليس فى دراستها أو تعليمها ولكن فى تجاربها العملية وتحملها للمسؤولية، مؤكدًا أن المرأة شريك أساسى فى بناء الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. نبيل حلمى لـ «دوت الخليج»: المرأة شريك أساسى فى بناء الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.