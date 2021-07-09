بدء فعاليات مؤتمر التراث العربى المسيحى بكلية اللاهوت الإنجيلية

جدة - نرمين السيد -

قدم المهندس عصام عيّاد، مقرر المؤتمر، كلمة افتتاحية، ثم قدم الدكتور القس عاطف مهنى، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية كلمة ترحيب باسم الكلية.

من جانبه، شارك الأب الدكتور وديع عوض الفرنسيسكانى، بمحاضرة عن "مجهودات الأب سمير خليل فى دراسة ونشر كتابات الأنبا سويرس بن المقفع أسقف الأشمونين".

ترأس الجلسة الأب ميلاد شحاتة، مدير المركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية بالعمرانية.