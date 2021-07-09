نموذج للمرأة المصرية.. المصريين الأحرار ينعى السيدة جيهان السادات

جدة - نرمين السيد - نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن الأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، التى وافتها المنية بعد صراع مع المرض.





وفى بيان له، قال الحزب إن الراحلة كانت نموذجاً للمرأة المصرية المساندة زوجها فى أحلك الظروف، ولاسيما دورها إبان حرب 1973، عندما ترأست الهلال الأحمر المصرى وجمعية بنك الدم المصرى، فضلاً عن دورها الرائد لخدمة الأسرة المصرية، إذ كانت رئيسة الجمعية المصرية لمرضى السرطان، وجمعية الحفاظ على الآثار المصرية، والجمعية العلمية للمرأة المصرية، وجمعية رعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

وأضاف الحزب، أن الراحلة ظلت فى بلادها حتى الرمق الأخير، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه على الفور بتوفير سبل العلاج على أعلى مستوى للسيدة الراحلة، عندما تراجعت حالتها الصحية فى الفترة الأخيرة.

وأكد بيان المصريين الأحرار، أن مصر ورئيسها يقدر ويكرم أصحاب التاريخ، ولذا منح الراحلة

"وسام الكمال"، وأطلق اسمها على محور الفردوس.

كما وجّه الحزب تعازيه ـ رئيسًا وأعضاء ـ إلى أسرة الراحلة وعائلة الرئيس الراحل أنور السادات فى الفقيدة، داعين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.