كومان: ميسي سيبقى مع برشلونة

استبعد الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني، رحيل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي عن الفريق الكتالونى رغم انتهاء عقده بشكل رسمى بنهاية شهر يونيو الماضي.

وقال كومان خلال تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، "عندما لا يكون كل شيء على ما يرام يجب أن تقلق، لكن لدى ثقة فى الرئيس خوان لابورتا لحل هذه المشكلة، من المهم للنادى وللدورى أن يبقى أفضل لاعب فى العالم".

وأضاف كومان، "كل واحد يدافع عن مهمته، لكن لابورتا أخبرنى أن أتحلى بالهدوء، وأنهم يعملون على حل هذه القضية، نحن على ثقة من أنه سيظل موجودًا لبضع سنوات أخرى".

وسيبدأ برشلونة الاثنين المقبل التحضير للموسم الجديد، على الرغم من عدم وجود اللاعبين الذين لعبوا فى كأس أوروبا وكوبا أمريكا والذين سيشاركون فى دورة الألعاب الأولمبية.

وعلق كومان على هذا الأمر قائلا، "من المهم أن تعرف أى اللاعبين سيكون لديك، نحن نعلم أن هناك حدًا، نحن فى مرحلة ما قبل الموسم ونعمل على ذلك".

وواصل، "سأعتمد على جميع اللاعبين الذين هم لدينا حاليا، وإذا كان هناك تغيير، فيجب أن نقبله، ولكن هذا أمر يخص النادي، نحن نحاول تحسين الفريق، وسنرى من سيبقى ومن سيغادر، هناك العديد من القرارات التى لا يمكننا قولها اليوم".