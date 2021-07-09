/639725/حساب-سمارت-توفير-من-بنك-Cib--ازاي-توفر-فلوسك

قدم بنك cib حاليًا عرض حساب سمارت توفير والذي لها الكثير من المزايا ، حيث أن بنك CIB يسعى جاهدًا على تقديم الكثير من الخدمات المميزة منذ افتتاحه ولهذا يعتبر عملاء بنك CIB أنهم في أمان.

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