/639726/أرقام-ثلاثي-حراس-المنتخب-قبل-أولمبياد-طوكيو2021

اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة بعثة فريق الكرة المتجهة لطوكيو 2021 ويرصد دوت الخليج كشف حساب حراس المرمي قبل مواجهة إسبانيا والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة والنصف من صباح يوم 22 من الشهر الجاري.

أرقام حراس المرمى في الأولمبياد

محمد الشناوى مع الأهلي

النادى: الأهلى

المشاركات: 34 مباراة

استقبل مرماه: 21 هدفا

الشباك النظيفة: 17 مباراة

عدد دقائق اللعب: 3.064 دقيقة

البطاقات الصفراء: 3 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

محمد صبحي مع زعيم الثغر

النادى: الاتحاد السكندري

المشاركات: 27 مباراة

استقبل مرماه: 31 هدفا

الشباك النظيفة: 7 مباريات

عدد دقائق اللعب:2.430 دقيقة

البطاقات الصفراء: 4 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

محمود جاد مع النادي البترولي

النادى: إنبي

المشاركات: 27 مباراة

استقبل مرماه: 28 هدفا

الشباك النظيفة: 8 مباريات

عدد دقائق اللعب: 2.355 دقيقة

البطاقات الصفراء: 2 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

قائمة المنتخب الأولمبي

جاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال- كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

الجدير بالذكر أن مباريات المنتخب تنطلق على ملاعبان، هما ملعب "سابورو دومى"، والذى سوف يستضيف أول مواجهتين مع إسبانيا والأرجنتين، وملعب "مياجى" الذي يحتضن المباراة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأسترالى.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو المقرر إنطلاقها في يوليو القادم بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، بينما يواجه الأرجنتين يوم 25 من ذات الشهر، ويختتم الفراعنة لقاء أستراليا يوم 28 يوليو.