/639730/مراتي--طلعت-راجل-في-ليلة-الدخلة-زوج-يرفع-قضية-نشوز-ضد-زوجته-المزيفه

سنتين هي عمر خطبة «ياسر.م» صاحب الـ 33 عامًا، وخطيبته « فادية.ن»، صاحبة الـ 26 عامًا، كان يراها بملامح جذابة وجسد ممشوق أنثوي، إلا أنه فوجئ في ليلة الدخلة بأنها مزيفة وعكس كل توقعاته، فلجأ إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر، واستغاث بها وطلب تطليقها لأنها خدعته بحسب قوله.

تحيامصر

تفاصيل الواقعة

وبدأت الحكاية بحسب رواية سيد لـ«دوت الخليج»، عندما انتهى الفرح بعد منتصف الليل على الساعة إثنين ونصف، ذهب معها إلى بيتهما «عش الزوجية» الذي يشهد «ليلة العمر»، وكانت الأمور طبيعية كل تلك الفترة حتى همست له زوجته حينئذ، «ممكن متزعلش مني ابدا مهما حصل بينا يا حبيبى، اكيد اي حاجة هتبقى غصب عني».

مفاجأة في ليلة الدخلة

اختفت العروس لعدة دقائق، إعتبرها ساعات في الحمام، كانت تغير ملابسها ثم إدعت الكسوف وأنها لا تقوى على الخروج، ولكنها ظهرت في نهاية الأمر بعد ساعة من دخولها ، ولكن الزوج لم يحتمل ما شاهده، كانت على سجيتها تماما دون تزييف أو خداع في تلك المرة.

ويحكي الشاب أنه رآها «رجل»، وقال أمام محكمة الأسرة مدينة نصر، «انا مش عارف حصلها ايه دي طلعت راجل، مفيش اي معالم أنوثة عليها او في جسمها، وكأنها بقت واحدة تانية، انا حاولت اقرب منها بس مقدرتش جسمها جسم طفلة صغيرة عندها 8 سنين، ولما حاولت اسألها ليه ردها صدمني أكتر».

اعترفت له زوجته بأنها حاولت علاج الامر لدى الأطباء، ولكنها لم تفلح، «الدكاترة قالولها ده جسمك ومش هيتغير طبيعته كدة خدعتني بجسمها الممشوق وطلع كذب كله كان سفنج، وهي «فلات» تماما، انا عايز اطلقها عشان كدابة مش علشان حاجة تانية، وخدعتني باسم الحب سنتين معاها معرفش حقيقها، ومستحيل أبني حياتي على الكدب هتعلم بنتي ايه وابني، وكان ذلك بعد حوالي 12 ساعة فقط من الزفاف أي في يوم الصباحية.