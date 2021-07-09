«حماة الوطن» ناعيا السيدة جيهان السادات: نموذج وطنى مخلص للمرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - نعى حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام والتى وافتها المنية صباح اليوم داعيًا الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.





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