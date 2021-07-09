إنفوجراف.. جيهان السادات أستاذ الأدب المقارن

جدة - نرمين السيد - والسيدة جيهان صفوت رؤوف من مواليد 29 أغسطس 1933، تزوجت الرئيس الراحل عندما كان ضابطاً فى 29 مايو 1949، وأنجبت منه 3 بنات هن: لبنى ونهى وجيهان، وولد واحد هو جمال.

وحصلت السيدة جيهان السادات على بكالوريوس فى الأدب العربى من جامعة القاهرة عام 1977، ثم نالت درجة الماجستير فى الأدب المقارن عام 1980، ومنحت الدكتوراه فى الأدب المقارن عام 1986.