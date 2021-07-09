/639734/موعد-عودة-حارس-الأهلي-لصفوف-الفريق-وطلب-مثير-من-موسيماني

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة علي لطفي، حارس الفريق مطمئنة وينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة مصر المقاصة في الدوري الممتاز المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد، دوت الخليج يرصد التفاصيل.

موعد عودة علي لطفي

واشتكى لطفي من آلام في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الفريق في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ويخضع علي لطفي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

موسيماني يطالب اللاعبين بالتركيز

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا للمباراة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز ، أمام فريق مصر المقاصة، المؤجلة من الجولة الـ١٨والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد بالسويس.

وأكد موسيماني خلال جلسته مع اللاعبين ، أهمية مباراة مصر المقاصة في مشوار الفريق للدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية على المستوى المحلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب امس بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري الممتاز خلال مواجهة مصر المقاصة التي تقام بالسويس بعد غد الأحد.

وخاض الثنائي مصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء الأحد المقبل بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي امام المقاولون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وجونيور أجايي ووالتر بواليا وصلاح محسن وبدر بانون ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.