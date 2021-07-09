الأوقاف تعتمد تجديد تعيين الشحات رئيسا للجامعة المصرية للثقافة فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، تجديد تعيين الدكتور محمد الشحات عبد الحميد الجندى أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور – مبارك) بكازاخستان للعام الجامعى 2021 / 2022م.





جدير بالذكر، أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان بكلياتها الثلاث: أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، حصلت على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية فى مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، فى يوليو 2016م. كما حصلت أيضًا على المركز الأول، فى تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

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