الكنيسة القبطية تنعى السيدة جيهان السادات: من أهم رائدات العمل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الأسبق أنور السادات، التى وافتها المنية صباح اليوم بعد صراعٍ مع المرض.





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