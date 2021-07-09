إنفوجراف- اجتماعات وزيارات.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 يوليو 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به رئيس الوزراء من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على زيادة نسبة الإشغال فى الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلا من 50، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق المبسط الموقع بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، فى القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بالإضافة إلى الموافقة على الإذن بتعاقد هيئة المتحف المصرى الكبير مع مكتب "المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم"، لمدة 24 شهرا إضافية تنتهى فى 30 إبريل 2022، وذلك لتقديم خدمات استشارية كدعم فنى لمشروع المتحف، وكذلك الموافقة على زيادة الاعتماد المخصص للحملات الإعلامية لمنظومة النظافة والمخلفات من الاعتمادات المخصصة بموازنة جهاز شؤون البيئة للعام المالى 2021 - 2022 دون طلب أى اعتمادات إضافية، إلى جانب الموافقة على قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع مقاول رفع التراكمات والمخلفات من مناطق القاهرة الأربع، وكذلك توفير العمالة من خلال مقاولى توريد العمالة، وذلك لحين انتهاء إجراءات الطرح والترسية للمناقصة العامة التى تقوم بها الهيئة.



وتضمنت القرارات أيضا، وفقا للتقرير، اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف بالبيع وحق الانتفاع فى أربع قطع أراض بمركز أرمنت، لإقامة مشروعات خدمية عليها، كما تم اعتماد محضر الاجتماع رقم 46 المنعقد بتاريخ 23 يونيو الماضى للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 79 بتاريخ 28 يونيو الماضى، وذلك لـ 28 موضوعا.

وتم الموافقة على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتنفيذ شبكة الاتصالات الأرضية لعدد 6 قرى ضمن 14 قرية ذات الأولوية من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب الموافقة على اعتبار مشروعى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مشروع الدلتا الجديدة بمحور الضبعة، والمسند تنفيذهما تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.



وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقده اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسؤولى الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ومسئولى وزارة الإسكان، والمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، حيث تم استعراض آخر مستجدات فيروس كورونا، والإجراءات التنفيذية لمواجهة الجائحة، وكذلك اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة تطور الأداء للمشروعات ذات البعد الاستراتيجى فى قطاع الكهرباء مثل تأمين التغذية الكهربائية للمشروع القومى لتنمية سيناء ومشروعات جنوب الوادى.

وترأس مدبولى الاجتماع الأسبوعى، إذ تم مناقشة عدد من الملفات مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وزيارة محافظتى الأقصر وأسوان، وآخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة كورونا.



وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من وزيرة الثقافة بشأن ما تم تقديمه من أنشطة فنية وثقافية ومسرحية فى عدد من قرى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وخطة الوزارة المقترحة خلال الفترة من يوليو 2021 إلى فبراير 2022، كما تفقد سيادته مشروع المتحف المصرى الكبير، لمتابعة الموقف التنفيذى ومستجدات الأعمال لتطوير المنطقة المحيطة، وذلك برفقة وزيرى السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، وعدد من قيادات ومسئولى المتحف، بالإضافة إلى تفقد أعمال تنفيذ محور "ترسا" بمحافظة الجيزة، يرافقه محافظ الجيزة، حيث استمع إلى شرح من المحافظ حول الموقف التنفيذى للمشروع، ودوره فى تخفيف الازدحام المرورى فى محافظة الجيزة، وتسيير الحركة المرورية من وإلى المتحف المصرى الكبير وشارع الهرم، فى حين شهد مدبولى مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، يرافقه وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الجيزة، والسفير الصينى بالقاهرة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا".



وشملت الأنشطة أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، تفقد سيادته أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدى الكرنك والأقصر، استعداداً لاحتفالية الافتتاح، وذلك رفقة وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الأقصر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فضلا عن تفقد سير العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظة أسوان، إذ أكد أن الرئيس السيسى يتابع كل التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات التى ستسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين، وذلك برفقة وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، وكذلك تفقد مجمع الخدمات الحكومية ووحدة طب الأسرة وتوسعات مدرسة السلام الابتدائية بقرية الكاجوج بأسوان، وكذلك أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية سلوى قبلى وأعمال تطوير مكتب بريد القرية، بجانب تفقد مدينة أسوان الجديدة، حيث استهل الجولة بتفقد الممشى السياحى، ثم المسرح المكشوف، وكذلك موقف تنفيذ الفيلات على الشريط النهرى بالمدينة.

وتضمنت الأنشطة أيضا، تابع أعمال تطوير ميدان المحطة والسوق السياحى، وكذا أعمال تطوير سينما الصداقة، ومتابعة الجهود المبذولة من جانب محافظة أسوان فى ملف التحول الرقمى، وذلك فى ختام جولته بالمحافظة.

وشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، لبيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة قدرة كل منها 25 ميجاوات، وذلك فى إطار خطة الدولة لفض التشابكات المالية، ووقع على بروتوكول التعاون وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى استعراض تقرير عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشهر يونيو الماضى، فى حل مشكلات المواطنين، والتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بهذا الشأن، إذ قامت المنظومة بتلقى ورصد 103 آلاف شكوى وطلب واستغاثة وتعاملت معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.