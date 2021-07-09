«زعيم الأغلبية» ينعى جيهان السادات: رمز وطنى مخلص ونموذج للمرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - وقال رشاد، فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن مصر فقدت اليوم سيدة جليلة من سيدات مصر العظيمات المؤثرات فى مجرى التاريخ، واللائى حفرت أسمائهن بحروف من ذهب فى سجلات تاريخنا الوطنى، والتى تبنت معركة الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها وتعظيم مكتسباتها.

وأشار إلى أن الراحلة كانت نموذجًا للقوة والصمود الحقيقى وأصالة معدن المرأة المصرية الأصيلة الداعمة لزوجها والتى تقف بجانبه فى أدق اللحظات، فكان لها دور عظيم فى دعم الرئيس السادات قبل أن يكون رئيسًا وبعد أن تولى رئاسة مصر.

وتابع:"فقدنا شخصية وطنية كانت جزءً من مرحلة صعبة فى تاريخنا الوطنى المعاصر وشاهدةً على أدق تفاصيله، واستطاعت أن تروى للعالم معنى الوفاء وطبيعة وأصالة رجال مصر المخلصين وتغرس فى الأجيال الحاضرة قيم الصبر والتحدى والعزيمة".

وثمن زعيم الأغلبية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الوطنى بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، وإطلاق اسمها على محور الفردوس، مؤكدًا أن ذلك يعكس تقدير الدولة المصرية لعطاء وتاريخ أبنائها.

وتوجه زعيم الأغلبية بخالص العزاء لأسرة الراحلة الكريمة داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.