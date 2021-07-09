عاجل.. السيدة انتصار السيسى تنعى جيهان السادات: نموذج للمرأة الوطنية

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها.

وتابعت: فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.