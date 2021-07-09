/639741/خاص-تعرف-على-موقف-علي-معلول-من-التجديد-للأهلي-ومسيرة-التونسي-مع-المارد-الأحمر-منذ-انضمامه-لصفوف-الفريق

نشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، عن موقف علي معلول من تجديد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأكدت التقارير أن الدولي التونسي وافق على تجديد عقده مع المارد الأحمر، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي بعد مباراة الأهلي وفريق كايزر تشيز الجنوب إفريقي، ويعرض دوت الخليج أرقام علي معلول مع النادي الأهلي:

عودة علي معلول من الإصابة

استطاع الدولي التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي، استعادة مستواه مرة أخرى بعد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة لفترة طويلة، حيث تعرض التونسي للإصابة أثناء مشاركة الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية، وبالأخص مباراة فريق بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي جمعت الاهلي وبايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من البطولة والتي انتهت بفوز فريق البايرن بهدفين دون رد.

أرقام علي معلول مع الأهلي

ساهم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيمن للنادي الأهلي، في تسجيل 3 أهداف لصالح المارد الأحمر، حيث استطاع التونسي إحراز هدف وصناعة هدفين.

ساهم التونسي في 12 هدف مع النادي الأهلي هذا الموسم في جميع البطولات، حيث وصل إجمالي الأهداف التي سجلها التونسي مع النادي الأهلي هذا الموسم إلى 4 أهداف، من 18 مباراة خاضها التونسي مع الأهلي في جميع البطولات، كما استطاع صناعة 8 أهداف. شارك التونسي علي معلول في 154 مباراة منذ انضمامه إلى النادي الأهلي، قادما من فريق الصفاقسي التونسي في عام 2016، واستطاع معلول تسجيل 26 هدف وصنع 45.

وعاد معلول من إصابة المونديال وشارك في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي والتأهل إلى نهائي البطولة أمام الفريق الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، والتي تقام في الدار البيضاء يوم 17 يوليو الجاري.

تألق التونسي في مباراة سموحة

وشارك الدولي التونسي في مباراة الأهلي أمام فريق سموحة، والتي أقيمت في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي برباعية نظيفة، وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة، حيث استطاع لاعبي النادي الأهلي تحويل المباراة لصالحهم في الدقيقة الـ 40، حيث تمكن لاعبي المارد الأحمر من تسجيل 3 أهداف في أخر 5 دقائق من الشوط الأول.