محافظ جنوب سيناء: نعمل على إنشاء مشفى سياحي عالمي بمدينة الطور

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تفقد الوفد البرلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الجمعة، مشروعات الطرق الداخلية بمدينة الطور، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

تحيامصر

نقل النواب يتفقد مشروعات الطرق الداخلية بمدينة الطور

وشهد الوفد البرلماني، انتهاء أعمال التطوير بالمرحلة الأولي لشارع كورنيش الطور، ويبدأ من المحافظة وصولا إلي ميدان النصر، ويشمل " مقصد العائله كمنطقة خدمية ترفيهيه لأهالي المدينة" وتم افتتاحه 30 يونيو الماضي، فضلا عن ممشي أهل مصر علي الكورنيش، وشارع 306 و شاطيء الفيروز.

تفاصيل جولة نقل النواب بمدينة الطور

كما شملت الجولة التفقدية، المرحلة الثانية من تطوير شارع كورنيش الطور، وذلك من ميدان النصر وصولا لحمام موسي والجاري العمل فيه.

من جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يسعي لاعادة تخطيط المنطقة المحيطة بحمام موسي وانشاء مشفي سياحي عالمي يجاوره موتيلات لنزول السائحين ورواد حمام موسي.

من جانبه طالب النائب السيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، بزيادة المخصصات المالية لمحافظة جنوب سيناء، للانفاق علي توسيع واعادة رصف تاهيل الطريق الساحلي من قرية الوادي حتي اول جامعه الملك سلمان بطول 8 كيلو .

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنه .

كما شارك في الجولة أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، الدكتورة ايناس سمير نائبة المحافظ اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد وأحمد عبد العزيز رئيس مدينة الطور، اللواء محمود عيسي، مساعد المحافظ للمشروعات، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، المهندس ممدوح المحمدي مدير مديرة الطرق والنقل بالمحافظة.