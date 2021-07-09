النائبة سارة النحاس ناعية السيدة جيهان السادات: التاريخ لن ينسى أم الأبطال

وقالت النائبة فى تصريح لها، إن التاريخ لن ينسى لـ«أم الأبطال» جهودها البارزة، خصوصا فى حرب أكتوبر، متمنية الرحمة للفقيدة ولجميع أسرتها الصبر والسلوان.
كانت رئاسة الجمهورية، نعت السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى توفيت صباح اليوم الجمعة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.
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