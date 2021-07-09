عاجل.. السيسى يغادر المنصة بعد المشاركة فى الجنازة العسكرية لجيهان السادات

وحرص الرئيس السيسى والسيدة قرينته على تقديم واجب العزاء لأسرة السيدة جيهان السادات.
كما قرأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، الفاتحة على روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزوجته السيدة جيهان السادات، بعد تقدمه الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات.
وأصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا رسميا نعت من خلاله السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذى توفيت صباح اليوم الجمعة.
ونص بيان رئاسة الجمهورية على ما يلى:
تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتى قدمت نموذجاً للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامةً فارقةً فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.
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