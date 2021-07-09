/639742/الخطيب-يكلف-المدير-الرياضي-بترشيح-مدرب-لفريق-السلة

قرر مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توجيه الشكر للمدرب البرتغالي ماريو بالما المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، وذلك عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر في نهاية الشهر الماضي.

مجلس إداراة الأهلي تكلف رؤوف عبدالقادر بترشيح مدربين لفريق كرة السلة بالفريق

قام مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتكليف رؤوف عبدالقادر مدير المشاط الرياضي بالمارد الأحمر، بترشيح عدة مدربين للتعاقد مع أي منهم لتولي مهمة الدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي (رجال)، وذلك ابتداء من الموسم المقبل، بعد توجيه الشكر للمدرب البرتغالي ماريو بالما.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمواقع دوت الخليج عن أخر تطورات المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء في إطار حرص المارد الأحمر على تدعيم الفريق.

الأهلي يرغب في التعاقد مع ريكارد كاساس

وعلم دوت الخليج أن الأهلي دخل في مفاوضات مع ريكارد كاساس المدرب المساعد لبرشلونة ومدرب فالنسيا وبلد الوليد السابق لتولي تدريب فريق السلة رجال لتعويض خسائر الفريق في الموسم الماضي.

سلة الأهلي تقترب من مدرب برشلونة القديم

يأتي هذا في ظل حرص مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب على دعم كافة الفرق الرياضية بالقلعة الحمراء وذلك بعد أن تثب المدرب المصري أنه غير قادر على تولي تدريب المارد الأحمر.

رحيل المدير الفني لفريق السلة بنادي الزمالك

وعلى النظير الأخر نشر المدرب الإسباني أوجوستي بوش، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عبر تويتر، أنه قرر الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، متمنيا للفريق كل التوفيق خلال الفترة المقبلة.

استطاع الإسباني بوش من تحقيق العديد من النتائج الإيجابيه مع فريق كرىة السلة بنادي الزمالك، حيث أنه أحدث طفرة غير مسبوقة في تاريخ الفريق الأبيض، وتمكن من التتويج بالبطولة الأغلى في إفريقيا وهي بطولة دورسي أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى دوري السوبر، ويذكر أن فريق كرة السلة بنادي الزمالك، تأهل إلى بطولة إفريقيا، بعدما استطاع التتويج ببطولة دوري السوبر موسم 2018-2019، ونجح أوجوستي بوش في قيادة فريق كرة السلة بنادي الزمالك بالتتويج ببطولة إفريقيا، ويعرض دوت الخليج لحظات وداع بوش للاعبي الزمالك: