رئيس الأسقفية ناعيًا جيهان السادات: قيادة نسائية وقيمة وطنية

جدة - نرمين السيد - وقال فوزى فى بيان له: "باسم سنودس وشعب الكنيسة الأسقفية نتقدم بأحر التعازى لأسرة الراحلة السيدة جيهان السادات التى كانت وبحق سيدة مصر الأولى، حيث ساندت الرئيس السادات فى زمنى الحرب والسلام فكانت خير معين، وقدمت نموذجًا لكل القيادات النسائية".
وأضاف فوزى: لم تكتفٍ السيدة جيهان السادات بلعب الدور البروتوكولى، بل ساهمت فى الكثير من القرارات لدعم المرأة المصرية أبرزها قانون الأحوال الشخصية فى الثمانينات.
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