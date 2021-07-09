صور.. البابا تواضروس يلتقى مجموعة جديدة من أبناء الكنيسة

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من أبناء الكنيسة من عدة إيبارشيات ممن قاموا بطلب لقاء قداسته عن طريق الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وتحدث قداسته معهم حديثًا أبويًا وأجاب على أسئلتهم، مقدمًا لهم ضمن الأجوبة بعض النصائح النافعة لحياتهم، وصلى لهم والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية. وأتاح الموقع الإلكترونى الرسمى للكنيسة www.copticorthodox.church، الفرصة أمام الشعب القبطى للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، وذلك من خلال رابط تم الإعلان عنه الشهر الماضى على الموقع ذاته، اضغط هنا.

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