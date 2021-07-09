/639744/النائب-مجدي-الأمير-زيارة-رياضة-النواب-للدقهلية-أعادت-الأمل-للشباب

قال النائب مجدى الأمير، عضو مجلس النواب عن دائرة المنزلة بالدقهلية، إن زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، لمركز المنزلة، بناء علي طلب الإحاطة المقدم منه، أعادت الروح والأمل لمراكز الشباب، ليتمكن الشباب من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية.

زيارة شباب النواب للمنزلة

وأوضح الأمير في تصريحات له علي هامش الزيارة، أن مركز شباب المنزلة يعاني من تأخر تنجيل الملعب واستكمال مبنى الخدمات، حيث يقع المركز علي مساحة ١٥ فدان وتم البدء في إنشاء مبني الخدمات منذ عام ١٩٩٥ ولم يتم إنهاءه حتي الآن.

النائب مجدي الأمير يشيد بسرعة تجاوب الوزارة

وأشاد الأمير، بسرعة تجاوب وزارة الشباب والرياضة بإعلانها عن بدء العمل في تجهيز الملعب، خلال ١٥ يوما، من تجهيز الملعب خلال ١٥ يوم، بالإضافة الي انشاء السور المحاط به، وكذلك إدراج مبني الخدمات في خطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك بعد تشديد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، علي أهمية استغلال مساحة المركز الكبيرة واستكمال إنشاء المبني، ومطالبته مسئولي وزارة الشباب بوضع جدول زمني للانتهاء من اعمال التطوير .

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة المنزلة، ان ماقامت به اللجنة في زيارتها يؤكد أهمية الزيارات الميدانية للبرلمان، حيث تتفقد الأوضاع علي حقيقتها في تواجد المسئولين التنفيذيين ما يسهل حلول العقبات والمشكلات .

وقامت لجنة الشباب والرياضة بزيارة الي محافظتي الشرقية والدقهلية علي مدار ٣ ايام، تفقدت خلالها أوضاع مراكز الشباب والاندية الرياضية.

وأكد د محمود حسين رئيس اللجنة خلالها، علي أن زيارة اللجنة ليست شكلية، مشيرا إلي أنها ستعرض علي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسبوع المقبل، نتائج زيارتها لمحافظتي الشرقية والدقهلية، للتوصل الي جدول زمني لإنهاء كافة طلبات مراكز الشباب والأندية التي تفقدتها اللجنة.