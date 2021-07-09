المتحدث الرئاسى ينشر صور تقدم الرئيس السيسى لجنازة جيهان السادات

جدة - نرمين السيد - وعرضت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر فيسبوك، اليوم الجمعة، صور لتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات. ‎ وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته، واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات. وقرأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، الفاتحة على روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزوجته السيدة جيهان السادات، بعد تقدمه الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات. ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته، إلى النصب التذكارى بمدينة نصر، ليتقدم جنازة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وأصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا رسميا صباح اليوم، نعت من خلاله السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذى توفيت صباح اليوم الجمعة.

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