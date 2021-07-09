الاتحاد الأوروبى ناعيا جيهان السادات: سيدة عظيمة قاتلت ببسالة من أجل السلام

جدة - نرمين السيد - وأكد وفد المفوضية -فى تصريح صحفى- أنه تلقى بحزن وفاة السيدة الأولى السابقة السيدة جيهان السادات، التى وصفها بأنها "سيدة عظيمة قاتلت ببسالة من أجل السلام والعدالة، مع التركيز بشكل خاص دائمًا على تمكين المرأة. وأعرب الوفد الأوروبى عن تعازيه لعائلة وأصدقاء الفقيدة الراحلة.

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