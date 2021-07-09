أزمة سد النهضة.. السودان: قرارات ضد إثيوبيا الفترة المقبلة ونتائج المشاورات خلال 9 أيام

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، إعلان السودان عن إصدار قرارات دبلوماسية واقتصادية بحق إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، وأن هناك مشاورات بمجلس الأمن حول مشروع قرار بشأن سد النهضة، والنتائج خلال 9 أيام.

يشار إلى أنه في أعقاب جلسة مجلس الأمن، التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مجدداً بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي‬⁩ فى حضور اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة ‬⁩والمكونة من ⁧‫الأردن‬⁩ ⁧‫والسعودية‬⁩ ⁧‫والعراق‬⁩ ⁧‫والمغرب للتنسيق مع مجلس الأمن حيال قضية السد‬⁩.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع وزيرة خارجية السودان خلال اجتماع مع اللجنة العربية المعنية بمجلس الأمن بقضية سد النهضة.