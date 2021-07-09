ما يقال فى سجود الشكر والسهو؟.. الإفتاء ترد

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك": إذا سجد الإنسان شكرًا لله تعالى استحب له أن يقول ما يقوله فى سجود التلاوة فيقول كما فى حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ" رواه أبو داود، وزاد الحاكم: "َتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ".
وأضافت: يستحب أن يقول أيضًا كما فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: "اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ"، رواه الترمذى، كما يُستحب له أن يقول ما يقوله فى سجود الصلاة مع الإكثار من حمد الله وشكره.
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