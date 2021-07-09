فيديو- فى ذكرى استشهاد منسى.. الطاهرى يصحح المفاهيم: اسمها انتصار البرث

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن شهر يوليو فارق فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه شهد العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها استشهاد القائد أحمد منسى فى انتصار البرث.





وأوضح الطاهرى، خلال تقديمه برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز: "يوليو شهر فارق فى تاريخ مصر، فهو شهر الانتصارات والأعياد الوطنية، ففى يوليو 1952 قامت الثورة، وفى يوليو 56 أممنا قناة السويس، فى 3 يوليو 2013 كان البعث وعودة مصر بعد محاولة إسقاطها". وتابع: "فى يوليو برضه 2013 كان الاستدعاء الوطنى والتفويض وعهد الأمان بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعبه، وفى 7 يوليو 2017 كانت ملحمة البرث". وأشار الطاهرى إلى ضرورة تصحيح المفاهيم، قائلا: "اسمها انتصار البرث".

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