السياحة: إلغاء تراخيص 7 مطاعم لعدم قابليتها للتشغيل السياحى وإنذار فندقين

جدة - نرمين السيد - أوفدت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، لجان تفتيش للفنادق والمطاعم الموجودة بالساحل الشمالى وذلك تزامنا مع بداية الموسم الصيفى.





وأوضح عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن هذه اللجان قامت بالمرور والتفتيش على 24 فندقا و37 مطعما سياحيا، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية واشتراطات سلامة الأغذية والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها.

كما تم إجراء المعاينات الخاصة بالمشروعات السياحية الجديدة والتى ترغب فى العمل تحت إشراف الوزارة.

وأضاف أنه تبين التزام 18 فندقا وعدم إلتزام فندقين بتطبيق بعض الإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى توجيه إنذار لهم لسرعة توفيق الأوضاع على أن يتم التفتيش عليهم مرة أخرى وإذا ثبت استمرار عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما قامت اللجان بمعاينة 4 فنادق جديدة تمهيدا لإصدار التراخيص السياحية لها مما يساعد على زيادة الطاقة الفندقية بمنطقة الساحل الشمالى ومواجه زيادة الطلب على فنادق هذه المنطقة خاصة فى فصل الصيف.

وأشار السيد عبد الفتاح العاصى، أنه بالمرور على المطاعم السياحية، تبين التزام 15 مطعما سياحيا، وتم إلغاء تراخيص 7 مطاعم لعدم قابليتها للتشغيل السياحى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 آخرين لمخالفتها لشروط الترخيص الصادرة لها، والموافقة على تشغيل 3 مطاعم جديدة، تمهيدا لإصدار التراخيص السياحية لها، كما تم رصد 7 مطاعم تقوم بأعمال التجديد والتطوير تمهيدا للافتتاح.

وسوف تقوم لجان التفتيش بإعادة المرور للمتابعة مرة أخرى لهذه المطاعم والفنادق للتأكد من تلافى الملاحظات التى تم توجيهها لها.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن مرور هذه اللجان على المنشآت الفندقية والسياحية بمنطقة الساحل الشمالى يأتى فى إطار سعى الوزارة لإحكام الرقابة على هذه المنشآت الموسمية وتقديم منتج متميز لروادها لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، حيث تم تعديل مواصفات المطاعم الموسمية ووضع اشتراطات جديدة وميسرة لها مما ساعد على سرعة الحصول على التراخيص الموسمية والتى يتم إعطائها لمدة 3 أشهر تجدد كل موسم.