فيديو- باهر دويدار لـ الطاهرى: تمنيت الكتابة عن منسى وحلمى تحقق فى الاختيار

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه مع الكاتب والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، مع الإعلامى أحمد الطاهرى المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أوضح دويدار أن شخصية الشهيد أحمد منسى أفضل وأكثر مثالية مما ظهر على الشاشة، ولكن تخوفنا من عدم مصداقية المشاهد، لافتا إلى أن أحمد منسى شخص استثنائى للغاية.

وأشار إلى أن كم المعلومات التى قام بجمعها عن الشهيد البطل منسى غطت جميع جوانبه شخصيته، وعكس مدى حب الناس الجم لهذه الشخصية ولكن انتقينا منها ما يفيد الخط الدرامى حتى نصل لمصداقية المشاهد.

وتابع أنه بداية من الحلقة الخامسة بمسلسل الاختيار شعر أنه يعامل الشهيد منسى شخصيا لتقمص جميع فريق العمل وضع المسلسل وملحمة البرث.