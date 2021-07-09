/639749/رسميا-الجونة-يعلن-التعاقد-مع-مدافع-الأهلي-حتى-2024

أعلن فريق الجونة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي عبر تويتر، ضم محمود الجزار مدافع النادي الأهلي، ويستمر عقد محمود الجزار مع فريق الجونة حتى موسم 2023/ 2024، ويعرض دوت الخليج تفاصيل التعاقد:

تفاصيل ضم محمود الجزار إلى فريق الجونة

نشر فريق الجونة عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي التعاقد مع محمود الجزار مدافع النادي الأهلي بصورة نهائية، حيث قرر مسئولو فريق الجونة تفعيل بند أحقية الشراء الموجود في عقد اللاعب.

تعاقد فريق الجونة مع محمود الجزار في عام 2019، وانضم اللاعب إلى الفريق الساحلي قادما من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة.

إحصائيات محمود الجزار

انضم محمود الجزار إلى صفوف النادي اللأهلي في عام 2018 قادما من فريق كهربا الإسماعيلي، واستطاع محمود الجزار التتويج ببطولة كأس إفريقيا مع المنتخب الأولمبي في عام 2018، وشارك محمود الجزار مع فريق الجونة في 48 مباراة

لعب محمود الجزار لصفوف المنتخب الأولمبي، ولكنه خرج من القائمة التي أعلنها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، كما خلت القائمة من محمد صلاح ومطفى محمد وأحمد عبدالقادر، وجاءت القائمة كالتالي:

قائمة منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.