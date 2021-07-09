فيديو.. باهر دويدار لـ الطاهرى: شخصية منسى أفضل كثيرا مما ظهر على الشاشة

جدة - نرمين السيد - قال باهر دويدار، مؤلف مسلسل الاختيار، إن شخصية الشهيد البطل أحمد منسى أفضل كثيرا مما ظهر على الشاشة، مشيرا إلى أنه تخوّف من عدم تصديق الجمهور لوجود شخصية بهذه المثالية والتجرد.





وأوضح السيناريست، خلال لقائه مع الكاتب والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن رحلة البحث بدأت منذ هذا اليوم، ثم بدأ التعاون مع الجهات المختصة والقوات المسلحة للحصول على معلومات أكثر، واستمرت التجهيزات وقراءة التسجيلات وإجراء المقابلات الشخصية نحو 4 أشهر، وبعد كتابة عدة حلقات شعرت أن الشهيد المنسى يعيش معى فى وجدانى وأنا أكتب.

وأشار إلى أن الشهيد كان شخصا استثنائيًا ومحبوبًا من الجميع واستمعنا للعديد من القصص والحكايات عنه حتى نستطيع كتابة الشخصية.

وتابع: "انتبهت أن المشاهد لن يصدق كافة جوانب شخصية أحمد منسى، وانتقينا ما يفيد الخط الدرامى".

وأشار دويدار إلى أنه من الحلقة الخامسة فى المسلسل، شعر أن أحمد منسى هو من يملى عليه أحداث المسلسل.