صور - حماة الوطن يوفر كمامات ومطهرات لزوار معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، والفريق أسامة الجندى، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفى، أمين عام التنظيم، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين أثناء تواجدهم بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2021 فى نسخته 52. كما يقوم الحزب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب بالدعاية للمعرض والتعريف بالمنصة الرقمية بكل الوسائل الممكنة، ونقل زوار المعرض من المحافظات مع مساعدة المواطنين على التسجيل الإلكترونى للحصول على تذكرة المعرض.

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