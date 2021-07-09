فيديو.. باهر دويدار يوضح لـ الطاهرى الرسالة من مسلسل هجمة مرتدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال لقائه لقائه مع الكاتب والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: "فى مسلسل هجمة مرتدة بنشتغل دراما جاسوسية مختلفة، ليتجاوز الدراما الكلاسيكية لأدب المخابرات".
وتابع دويدار أن آليات الجاسوسية الآن اختلفت عن سنوات ما قبل التكنولوجيا الرقمية، مشيرا إلى أنه قرأ لمدة 6 أشهر فى ملفات المخابرات قبل كتابة مسلسل هجمة مرتدة، حيث كان الملف شديد الحساسية.
وبين الكاتب والسناريست باهر دويدار أن الهدف والرسالة من مسلسل هجمة مرتدة هو أن هناك لعبة تحدث، وضمانة عدم تكرارها هو فهمك لها.
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