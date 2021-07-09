باهر دويدار لـ حمزة أحمد منسى: عندك أب الكل يتمنى إنه يكون أبوه

جدة - نرمين السيد - وجه المؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل الاختيار، رسالة إلى حمزة نجل الشهيد البطل أحمد منسى، خلال لقائه ببرنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز، مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى.





وقال دويدار: "كل سنة وأنت طيب يا حمزة وحشنى جدا.. ونفسى أقولك أنت بنى آدم محظوظ جدا لأن عندك أب الكل يتمنى أن يكون أبوه.. وتعيش فى خير كبير قوى أنت وأخواتك بسبب اللى عمله أبوك". وحكى دويدار تفاصيل التحضير لمسلسل الاختيار 1، الذى تناول قصة الشهيد أحمد منسى ورفاقه، وملحمة البرث التى سطرت إحدى بطولات رجال القوات المسلحة.

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