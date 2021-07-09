الحد الأدنى من كاش باك بنك القاهرة

كاش باك من بنك القاهرة تعني مبلغ يتم رده عن القيام بمعاملات مشتريات وفقا لشروط عرض كاش باك من بنك القاهرة الذي له فروع كثيرة في جمهورية مصر العربية.

دوت الخليج كاش باك بنك القاهرة الحصول على 10% كاش باك من بنك القاهرة عند تقسيط أي معاملة من مشتريات خلال فترة الحملة وفقا للمعايير الأتية. حملات كاش باك من بنك القاهرة الحملة التسويقية لجميع أنواع بطاقات بنك القاهرة الائتمانية ماعدا بطاقة التقسيط الحد الأدنى لإجمالي المعاملات 5,000 جم وبدون حد أقصي الحملة تطبق على جميع معاملات تقسيط المشتريات التي تمت سواء من خلال نقاط البيع أو الأنترنت الكاش باك 10% بحد أقصى 1,500 جم يتم رد الكاش باك في الشهر التالي من انتهاء الحملة الحملة تطبق على التقسيط ابتداءا من 12 شهر حتى 60 شهر" مدة الحلمة تبدأ من 1/7/2021 حتى 15/8/2021. لا يمكن الاستفادة بالحملة الا اذا كانت المعاملة في فترة الحملة

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