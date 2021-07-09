/639761/كل-أرقام-خدمة-عملاء-البريد-المصري-الأن-ومواعيد-عملهم

يسأل العملاء عن مواعيد وأرقام خدمة عملاء البريد المصري هذه الفترة، حيث أن هناك الكثير من العملاء يتعاملون مع البريد المصري من أجل شحن البضائع والمستندات وكذلك البريد المصري يقدم عروضًا كثيرة. وحتى يتواصل العملاء لمعرفة كل العروض عليهم التحدث مع أرقام خدمة عملاء البريد المصري.

دوت الخليج أرقام خدمة عملاء البريد المصري مركز الأتصال البريد المصرى الخط الساخن 16789 من أى خط أرضى على 08008002800 من خارج مصر يمكنكم الأتصال على (+20) 235315900 مواعيد عمل خدمة عملاء البريد المصري من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساءا الجمعة والعطلات الرسمية من العاشرة صباحا حتى السابعة مساءا للتواصل مع رعاية عملاء البريد المصري مواعيد عمل رعاية العملاء من الثامنة صباحا حتى االخامسة مساءا السبت والجمعة والاجازات عطلة رسمية

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