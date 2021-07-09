/639755/خدمة-اتصالات-كاش-سدد-فواتيرك-كلها-من-عليه

تقدم شركة اتصالات خدمة مميزة لتسديد كل الفواتير مثل فاتورة الكهرباء والمياة وغيرها ، وذلك من خلال خدمة اتصالات كاش ، وبسعر مغري جدًا في محفظة كاش اتصالات.

دوت الخليج الاشتراك في خدمة اتصالات كاش إشترك في خدمة اتصالات كاش وسدّد فاتورتك، إشحن أي خط اتصالات او إشحن خطك - الحد الأدنى للشحن من محفظة كاش١٠ جنيه والحد الأقصى ٢٥٠ جنيه. تحميل اتصالات كاش على موبايلك من هواتف اندرويد اضغط هنــــــــا من هواتف Os اضغط هنـــــــــا

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